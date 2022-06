Intervistato da France Football, l'ex campione rossonero e tre volte Pallone d'Oro ha stilato il trio dei suoi campioni preferiti di tutti i tempi: "Pelé, Maradona e Cruyff, quest'ultimo era mio amico e mi manca". Van Basten ha indicato altri tre fuoriclasse, ma l'escluso eccellente è la Pulga: "Non è quello che si mette davanti per andare in guerra", la critica dell'olandese Condividi

Sette volte Pallone d'Oro e tanti record personali, ma non è abbastanza per Marco Van Basten. Lo ha confermato l'ex campione del Milan, altro big che di Palloni d'Oro se ne intende (tre in bacheca), intervistato da France Football ovvero la rivista francese che assegna il premio individuale più importante nel calcio. Ebbene, l'olandese ha stilato i suoi tre fuoriclasse preferiti di tutti i tempi escludendo Lionel Messi. Già, proprio l’ex Barcellona e attuale giocatore del Psg, 'bocciato' così da Van Basten: "Anche Messi è un giocatore magnifico, però Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra". Una stoccata vera e propria alla Pulga.

I tre migliori di sempre per Van Basten approfondimento Messi implacabile, 5 gol all'Estonia in amichevole Insomma, per Marco non c’è gara nel confronto con l'altro argentino più celebre di sempre: "I tre più grandi giocatori della storia, per me, sono Pelé, Maradona e Cruyff. Da bambino volevo essere come Johan, era mio amico e mi manca. Anche Pelé e Maradona erano incredibili". Non finiscono qui le nomination di Van Basten tra i più forti calciatori della storia: "Non dimentico Cristiano Ronaldo, Platini o Zidane". Anche in questo caso, quindi, Leo si ritrova fuori dai migliori.

MESSI, 5 GOL IN UNA PARTITA SOLA: E GLI ALTRI BIG? Incredibile Leo Messi con i 5 gol segnati contro l'Estonia: per la Pulce non è nemmeno la prima volta, ma qual è invece il record di reti in una gara sola degli altri 'big' del calcio moderno? Tanti si sono fermati 'solo' a un poker, uno è arrivato addirittura a 9! LA VITTORIA DELL'ARGENTINA CONTRO L'ESTONIA 8, 45, 47, 71, 76. I minuti dei gol di Messi nel 5-0 all'Estonia. Tutte sue le reti del match, per una fantastica manita da record... ma non per lui. L'argentino, infatti, in carriera era già riuscito a farne 5 in un colpo. E gli altri "big" del calcio di oggi? LIONEL MESSI: 5 gol in una sola partita Il precedente della Pulce risale al 2012, quando ne segnò 5 in un famoso Barcellona-Leverkusen 7-1 di Champions. I "poker" di Messi sono invece 6. Triplette? 47! CRISTIANO RONALDO: 5 gol in una sola partita Anche CR7 è riuscito due volte nella cinquina! Entrambe col Real (contro Espanyol e Granada). Batte Messi invece in quanto a poker (8) e in triplette (60!).

Il selfie con Gullit e Rijkaard approfondimento Kaká &Co, cosa fanno oggi gli ex Pallone d'Oro Critica a Messi e operazione amarcord per Marco Van Basten, che sul proprio profilo Instagram ha fatto sospirare i tifosi del Milan. Il motivo? L’olandese ha pubblicato un selfie in compagnia di altri due notissimi connazionali, Ruud Gullit e Frank Rijkaard, trio di leggende rossonere in un’era indimenticabile per il Diavolo. Proprio 'Il Cigno di Utrecht' si era congratulato con il Milan per il 19° scudetto, lui come Gullit, ma l’ultimo post social è davvero un tuffo nel passato: "The three musketeers back together", ovvero i tre moschettieri sono tornati.