Kaká diventa allenatore, cosa fanno oggi gli altri ex Pallone d'Oro

1/18 Foto Instagram @kaka

KAKÁ, UN FUTURO IN PANCHINA? - La foto l'ha postata lo stesso Pallone d'Oro 2007 sui propri canali social: "Allenatore abilitato, ora manca solo la squadra". In passato si era profilata per lui la carriera dirigenziale. Un suo ritorno a Casa Milan nel 2017 aveva riacceso l'entusiasmo dei tifosi per un possibile ruolo in società, poi mai avvenuto. Ora una nuova strada.