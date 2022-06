Show del fuoriclasse del Paris Saint-Germain che stende l'Estonia in amichevole. Cinque reti per l'ex Barcellona in amichevole, che si regala l'ennesima grande prestazione personale. Risposta a distanza di Cristiano Ronaldo contro la Svizzera

Unico e nostro . Così l' Argentina celebra l'ennesima impresa di Lionel Messi . Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain ha realizzato cinque reti nell'amichevole contro l' Estonia (5-0 il punteggio finale, ndr). Super prestazione per l'ex Barcellona, che batte da solo gli avversari e dimostra di vivere un gran momento personale , dopo l'ottima prova contro l'Italia a Wembley. Dopo una stagione problematica a Parigi, Messi ha ritrovato il sorriso e le reti con la maglia della Nazionale. Due gol nel primo tempo per l'argentino, la prima su rigore e la seconda su assist di Papu Gomez. Poi spettacolo anche nella ripresa: altre tre reti (47', 71' e 76') per il 5-0 finale . L'argentino stende da solo l'Estonia e sale a quota 86 reti con la maglia dell'Argentina.

Giorno di Campioni

Gli anni passano, i campioni no. Lionel Messi chiama, Cristiano Ronaldo risponde: il fuoriclasse del Manchester United ha realizzato una doppietta contro la Svizzera in Nations League (4-0 il risultato finale, ndr), salendo a quota 117 reti con il Portogallo. I due hanno scritto la storia del calcio nell'ultimo ventennio, sfidandosi per campionati e coppe, nazionali e internazionali, e trofei personali (12 Palloni d'Oro in due, ndr), ma continuando ancora a stupire. E lo fanno, poi, nel giorno in cui un altro campione, Rafa Nadal, vince per la quattordicesima volta il Roland Garros, il 22^ Slam della sua carriera. Un giorno da campioni, infiniti e immortali.