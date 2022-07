Esordio casalingo, maglia da titolare (in campo 72’) e un successo davanti a dei tifosi speciali: i suoi ex compagni di squadra della Juventus. Serata (nottata ora italiana) perfetta o quasi quella di Giorgio Chiellini, che con i suoi Los Angeles FC ha battuto per 2-1 i Seattle Sounders al Banc of California Stadium. A fare il tifo per il difensore italiano da bordocampo c’erano infatti Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Manuel Locatelli, Luca Pellegrini, Mattia Perin e l’allenatore della Juve Max Allegri, presenti in America per la tournée pre-stagione (nella notte tra sabato e domenica sfiderà il Real in amichevole). Abbracci e pacche sulle spalle prima dell’inizio del match, poi tifo per "Re Giorgio" durante il corso della gara.