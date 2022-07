Nella notte esordio casalingo con i Los Angeles FC (vittoriosi 2-1 contro i Seattle Sounders) per l'ex capitano della Nazionale davanti ai suoi ex compagni della Juventus presenti in tribuna: a un certo punto Chiellini ha anche sfiorato il gran gol dalla distanza, lasciando increduli Bonucci e gli altri giocatori bianconeri (scorri il pezzo per guardare il VIDEO)

Giorgio Chiellini avrebbe voluto segnare per dedicare il gol ai suoi ex compagni di squadra della Juventus, venuti appositamente al Banc of California Stadium per la prima casalinga del difensore classe 1984 con la maglia dei Los Angeles FC. I californiani hanno battuto 2-1 Seattle: niente rete per l'ex capitano della Nazionale, che però è andato a centimetri dalla prodezza. Lo ha fatto con un tiro dalla distanza, non proprio nel repertorio del 37enne toscano. Il suo sinistro, deviato da un avversario, ha scheggiato il palo, scatenando Bonucci, Locatelli e gli altri giocatori presenti nelle prime file. Facce incredule per l'eurogol mancato, compresa quella di Chiellini: il difensore ha dato un'occhiata ai suoi ex compagni, come a voler dire: "Ci è mancato davvero poco". Il video, reazione compresa, è stato postato dall'account Instagram ufficiale della Major League Soccer.