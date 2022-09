Il prossimo 19 novembre, alla vigilia dei Mondiali di Qatar 2022, la nazionale di calcio russa tornerà a giocare una partita internazionale, seppur amichevole. La Bosnia ha infatti accettato di volare a San Pietroburgo per affrontare la formazione del commissario tecnico Valerij Karpin, ferma da inizio 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina voluta dal presidente russo Vladimir Putin e la conseguente esclusione della Russia dalle competizioni Fifa e Uefa. Una scelta che sta facendo discutere in Bosnia, anche gli stessi giocatori. Su tutti Miralem Pjanic, ex giocatore di Juventus e Barcellona e tra i più rappresentativi della nazionale bosniaca.