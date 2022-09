Mbappé-Francia, pace fatta sui diritti d'immagine

La Federazione francese fa un passo indietro in merito alla vicenda legata alla gestione dei diritti d’immagine caldeggiata Kylian Mbappé. L’attaccante infatti ha comunicato l’intenzione di non partecipare insieme al resto della squadra a un evento fotografico con 14 sponsor della nazionale francese. Decisione, questa, motivata attraverso un comunicato ufficiale a firma dei suoi rappresentanti: "Mbappé ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica in programma dopo il rifiuto della Federazione di modificare l'accordo sui diritti d'immagine dei giocatori. Lui e i suoi rappresentanti si rammaricano profondamente che non sia stato possibile trovare un accordo, come richiesto, prima dei Mondiali", si legge.