Quattro malviventi a volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione del difensore rossonero in provincia di Varese. In casa c’erano la compagna del francese, la modella e influencer Zoe Cristofoli, insieme al figlio di sei mesi Theo Junior e altre collaboratrici domestiche. Theo era da poco uscito, cospicua la refurtiva portata via

Una banda di malviventi ha fatto irruzione dopo le 20.30 di ieri sera, martedì 18 ottobre, in casa di Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. Momenti di terrore per la modella e influencer che si trovava nell’abitazione insieme al figlio di 6 mesi, Theo Junior, e altre due collaboratrici domestiche. Da quanto si apprende, i ladri - quattro, a volto coperto e armati di pistola - sarebbero entrati dal retro della nuova casa di Theo e della compagna in provincia di Varese, portando via una cospicua refurtiva.