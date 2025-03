Prima della sfida tra Arda Kardzhali e Levski Sofia, in Bulgaria, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Petko Ganchev, ex stella dell’Arda, che in realtà è ancora vivo. L'ex attaccante ha raccontato l'assurda vicenda che lo ha visto protagonista

Un minuto di silenzio per omaggiare un giocatore che in realtà... è ancora vivo! E' successo davvero a Petko Ganchev, ex calciatore bulgaro, che si è visto omaggiare con un minuto di silenzio dalla sua vecchia squadra, l'Arda Kardzhali, prima della partita col Levski Sofia, con i calciatori col capo chino schierati lungo il cerchio del centrocampo. A raccontare l’incredibile vicenda è stato proprio l’ex attaccante, che ha scoperto la propria presunta morte in un modo surreale. "Entro nel cortile di casa e mia moglie mi accoglie in lacrime. Mi grida: ‘Petko, Petko, hanno annunciato in televisione che sei morto!’”, ha dichiarato Ganchev. Classe 1946, è stato una stella dell'Arda Kardzhali, con cui ha segnato più di 120 gol.