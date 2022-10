Brutta disavventura per il campione argentino della Juventus. Una banda di malviventi ha tentato di introdursi nella sua villa e il tempestivo intervento delle pattuglie ha evitato che i rapinatori potessero portare a termine il colpo: uno di questi è stato arrestato dopo un inseguimento per le strade di Torino

Momenti di paura per Angel Di Maria. La polizia ha infatti sventato una rapina tentata da alcuni malviventi presso la villa del campione argentino in corso Quintino Sella, in zona Gran Madre, nei pressi della collina di Torino. Una banda di rapinatori ha provato ad entrare nell'abitazione del giocatore della Juventus e, dopo un inseguimento, uno dei malviventi è stato fermato a bordo di un'auto e arrestato in strada all'altezza di via Luisa del Carretto davanti ad alcuni testimoni che hanno raccontato di aver sentito delle urla e dei rumori simili a degli spari, ipotesi - quest'ultima - che al momento non ha trovato conferma.