Cristiano Ronaldo "di cera" a Times Square

Se nel Regno Unito non si placano le polemiche per il caso CR7- Manchester United, negli Stati Uniti, più precisamente a Times Square, New York, Cristiano Ronaldo ha messo tutti d'accordo. Una grande folla si è infatti radunata nell'iconica piazza della Grande Mela per assistere a un collegamento in videochiamata con il fuoriclasse portoghese, che ha dato via al conto alla rovescia per svelare la sua nuova statua di cera, che sarà ovviamente esposta al Madame Tussauds di New York, museo delle cere più famoso al mondo.