È terminata l'avventura da commissario tecnico dell' Albania di Edy Reja . La Federcalcio albanese ha annunciato la conclusione del rapporto con l'ex allenatore di Napoli e Atalanta, alla guida dei rossoneri per tre anni e mezzo, e contestualmente ha comunicato il nuovo CT: si tratta di Sylvinho . Il 48enne brasiliano, ex difensore, ha firmato un contratto di 18 mesi con un chiaro obiettivo: centrare la qualificazione a Euro 2024. Sylvinho avrà al suo fianco l'ex Manchester City Pablo Zabaleta e l'ex centrocampista Doriva .

Un passato all'Inter

leggi anche

Gli allenatori liberi, ora c'è anche Michniewicz

Sylvinho è reduce dall'esperienza al Corinthians, ma nella sua carriera da allenatore ha guidato anche il Lione, oltre a essere stato collaboratore di Tite nella nazionale brasiliana per tre anni. Nel suo curriculum in panchina vanta anche un'avventura in Italia, all'Inter. Era dicembre 2014 quando Roberto Mancini lo scelse come suo collaboratore tecnico in nerazzurro. Sylvinho restò all'Inter fino all'estate 2016, quando Mancini lasciò il club.