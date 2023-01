A centrocampo per sostituire l’infortunato Maggiore i dirigenti pensano a Zurkowski della Fiorentina, ma il giocatore ha dato la sua priorità all’Empoli. L’alternativa è rappresentata da Hans Nicolussi Caviglia, di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al Sudtirol in Serie B. In uscita sono diverse le proposte per Bonazzoli che tuttavia al momento non parte poiché non c’è stata ancora l’offerta ritenuta giusta dal club che chiede fra i 4 ed i 5 milioni.