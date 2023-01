Parlando al podcast Mondo GV, Carlos Alberto, ex centrocampista brasiliano che Mourinho aveva allenato al Porto, sostiene che lo Special One sia un serio candidato alla panchina verdeoro: "Non dovrei dirlo ma vi do un'informazione: forse Mourinho sarà il prossimo allenatore del Brasile. Non posso dire da dove viene questa notizia ma lui mi ha chiesto di fargli da assistente"

Prima l'accostamento alla panchina del Portogallo, adesso quello al posto di prossimo ct del Brasile. Per Josè Mourinho, contratto in scadenza con la Roma nel 2024, le voci di un futuro come selezionatore continuano a rincorrersi. A rilanciarle stavolta Carlos Alberto, ex centrocampista brasiliano classe 1984 che Mourinho aveva allenato al Porto, parlando al podcast Mundo GV: "Non dovrei dirlo ma vi do un'informazione: forse Mourinho sarà il prossimo allenatore del Brasile. Non posso dire da dove viene questanotizia ma lui mi ha chiesto di fargli da assistente". Ricordiamo che dopo il Mondiale e l'addio di Tite la Selecao è ancora alla ricerca di un nuovo ct