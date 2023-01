Mondo del calcio in lutto: in seguito a un incidente nel Sud della Florida è morto a 25 anni Anton Walkes, giocatore in forza al Charlotte FC con un passato nelle giovanili del Tottenham e nel Portsmouth. A darne notizia il club di MLS: "Siamo tutti devastati per la tragica scomparsa di un figlio, di un padre, di un compagno di squadra straordinario", le parole del proprietario della squadra statunitense David Tepper

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica morte di Anton Walkes , 25enne difensore inglese del Charlotte Football Club cresciuto nelle giovanili del Tottenham dal 2013 al 2017. La notizia è stata confermata dal club di Major League Soccer, che nel suo comunicato parla di "incidente nel Sud della Florida" . "Siamo tutti devastati per la tragica scomparsa di Anton Walkes - le parole del proprietario della società statunitense, David Tepper -. Era un figlio, un padre, un partner e un compagno di squadra straordinario, il cui approccio gioioso alla vita ha toccato tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui. Ancora Tepper: "Anton ha reso le persone intorno a lui migliori e ha rappresentato lo Charlotte FC ai massimi livelli , sia dentro che fuori dal campo. Mancherà a tanti e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte alla famiglia di Anton in questo momento".

La carriera di Anton Walkes

Anton Walkes era nato a Londra l'8 febbraio 1997 e tra poco meno di un mese avrebbe compiuto 26 anni. Era cresciuto nel settore giovanile del Tottenham, club con cui aveva esordito in prima squadra nel settembre 2016 in un match di Carabao Cup (unica presenza con i "grandi"). Nel 2017 la cessione in MLS all'Atlanta, poi il ritorno in Inghilterra al Portsmouth tra il 2018 e il 2020. Infine, la seconda avventura negli Stati Uniti: nel 2020-2021 il bis all'Atlanta (in tutto con il club della Georgia ha giocato 79 partite con 4 gol all'attivo) poi al Charlotte FC, con cui aveva collezionato 24 presenze (l'ultima lo scorso 9 ottobre contro i New York Red Bulls).