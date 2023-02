Mondo Gol, il messaggio di Di Canio a Gnonto

Appuntamento oggi con la rubrica di calcio internazionale di Sky Sport 24. Gol e divertimento alle ore 19 sul canale 200. Da non perdere il video-messaggio di Paolo a Gnonto, autore di un gol 'alla Di Canio' in FA Cup

Torna Mondo Gol, oggi alle 19 su Sky Sport, con tutti i gol del weekend internazionale tra Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Parleremo della crisi del Liverpool, delle sconfitte di Arsenal e Manchester City e dei record di Harry Kane, con il video della telefonata che ha fatto Conte al suo attaccante a fine partita. E poi per la rubrica “Italians” bella intervista a Willy Gnonto del Leeds, con un videomessaggio speciale di Paolo Di Canio per lui. Si parlerà anche del momento di forma esaltante che sta vivendo Leo Messi, dominante in questo momento col PSG soprattutto viste le assenze di Mbappè e Neymar, con i parigini che allungano a +8 sull’OM sconfitto nel derby dal Nizza. Infine, in una Bundesliga sempre più aperta, c’è stato il romantico ritorno al gol di Haller, con la prima rete con il Borussia Dortmund, dopo essere guarito da un tumore ai testicoli, che è arrivata proprio nel World Cancer Day. Appuntamento con questi temi e tanti altri alle 19 su Sky Sport 24.