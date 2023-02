Il Real batte 4-1 l'Al Ahly: finale con l'Al-Hilal

MONDIALE CLUB

Il Real Madrid raggiunge l'Al Hilal in finale

A sorpresa la prima finalista al Mondiale per Club è l'Al-Hilal, squadra saudita che batte 3-2 il favoritissimo Flamengo. Doppietta su rigore di Al-Dawsari e gol di Vietto, inutile il bis di Pedro per i brasiliani rimasti in dieci dopo il rosso a Gerson. Il Real Madrid sarà l'avversario dei sauditi. La squadra di Ancelotti liquida 4-1 l'Al Ahly con le reti di vinicius, Valverde, Rodrygo e Arribas. Tutte le partite sono live su Sky Sport e in streaming su NOW

Primo turno (giocato l'1 febbraio)



AL-AHLY-AUCKLAND CITY 3-0 45'+2 El Shahat, 65' Sherif, 86' Tau Si tratta del primo turno preliminare che ha coinvolto la squadra campione della Champions dell'Oceania (Auckland) e la finalista dell'ultima Champions League africana (che ha preso il posto del Wydad Casablanca come squadra del Paese ospitante, in quanto il Wydad era già qualificata come campione continentale nella finale vinta proprio con l'Al-Ahly). Netto il successo per 3-0 Si tratta del primo turno preliminare che ha coinvolto la squadra(Auckland) e la(che ha preso il posto del Wydad Casablanca come squadra del Paese ospitante, in quanto il Wydad era già qualificata come campione continentale nella finale vinta proprio con l'Al-Ahly). Netto il successo per 3-0

Secondo turno (giocato il 4 febbraio)



WYDAD CASABLANCA-AL-HILAL 4-6 d.t.r. 52' El Amloud (W), 90'+3 rig. Kanno (A) I campioni d'africa in carica (che avevano vinto il trofeo nel 2022 guidati dal poi Ct del Marocco Mondiale Regragui) passano in vantaggio ma poi vanno ko ai rigori contro i sauditi, campioni in carica continentali d'Asia. Decisivi ai rigori il clamoroso doppio palo di Attiyat Allah e il gol di Aljuwayr I campioni d'africa in carica (che avevano vinto il trofeo nel 2022 guidati dal poi Ct del Marocco Mondiale Regragui) passano in vantaggio ma poi vanno ko ai rigori contro i, campioni in carica continentali. Decisivi ai rigori il clamoroso doppio palo di Attiyat Allah e il gol di Aljuwayr