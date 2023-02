Dopo aver battuto in semifinale gli egiziani dell’Al-Ahly, i blancos di Ancelotti affrontano i sauditi dell’Al-Hilal, capaci di battere il Flamengo per 3-2. Per i madrileni si tratta della quinta finale al Mondiale per club: Ancelotti, con Benzema recuperato, si affida a Lunin in porta e conferma Vinicius e Valverde davanti. Diaz punta sul talento di Al Dawsari e Vietto, in panchina Ighalo. Si gioca a Rabat, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW