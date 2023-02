Ci sono i nomi delle due avversarie di Real Madrid e Flamengo nelle semifinali del Mondiale per Club: Ancelotti&Co se la vedranno con l'Al Ahly che ha battuto i Seattle Sunders. Il Flamengo giocherà contro l'Al Hilal che ha superato ai rigori il Wydad Casablanca. Semifinali in programma martedì 7 e mercoledì 8 febbraio: tutte le partite sono live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW