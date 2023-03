"Ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo scudetto". Lo ha detto il centrale del Napoli Kim Min-Jae, che ha parlato a uno sponsor del club. Il difensore sudcoreano ha parlato del suo velocissimo ambientamento nel calcio italiano: anche in poche settimane ha fatto dimenticare ai tifosi del Napoli l'addio di Koulibaly. Ma il difensore ha cominciato parlando di se stesso e del ballo di Gangnam Style fatto al suo arrivo nel ritiro del Napoli: "Onestamente - ha detto con ironia - tutti conoscono il Gangnam Style, quindi non ho dovuto allenarmi per ballarlo. L'ho fatto una volta sola, mi imbarazza un po' e infatti non riesco a riguardare il video. Non lo farò più". Sul pieno inserimento rapido nel gioco, Kim Min-Jae ha spiegato: "La cosa più importante - ha spiegato - è capire che tipo di calcio vuole il tuo allenatore e impegnarsi per riuscire a farlo in fretta. Io cerco di fare così. Poi è stato facile integrarsi nella squadra e andare d'accordo con i compagni. Penso di essermi adattato velocemente, credo sia stato questo il mio segreto".