Gioia per Giovanni Simeone, che torna in Nazionale oltre due anni dopo l'ultima volta. Il Ct Scaloni lo ha convocato in extremis per le prossime amichevoli dell'Argentina contro Panama e Curaçao, le prime per l'Albiceleste da campione del mondo in carica. L'attaccante del Napoli diventa l'ottavo "italiano" chiamato da Scaloni per le gare in programma a fine marzo

Era stato vicino alla chiamata già prima dei Mondiali, in seguito all'infortunio di Joaquin Correa, ma Giovanni Simeone aveva visto il trionfo della sua Argentina in Qatar da casa. Adesso, però, l'attaccante del Napoli può sorridere: il "Cholito" infatti è stato convocato dal Ct Lionel Scaloni per i prossimi impegni dell'Albiceleste, i primi da campione del mondo in carica, le amichevoli di fine marzo contro Panama e Curaçao. Il classe '95, reduce dalla trasferta in Spagna dove ha festeggiato il traguardo del padre Diego arrivato a quota 613 panchine con l'Atletico Madrid, inizialmente non era stato inserito nell'elenco dei convocati ed è stato aggiunto in un secondo momento. Un premio per la sua stagione con la maglia del Napoli, con la quale ha già collezionato 8 gol in tutte le competizioni nonostante un minutaggio non elevatissimo soprattutto nell'ultimo periodo.