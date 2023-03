Tra la riga in cui spicca il nome di Messi e quella che certifica la convocazione di Dybala, ecco quella di Valentìn Carboni, il giovane centrocampista argentino dell’Inter. C’è anche lui, finora chiamato solo per uno stage ma senza mai debuttare in campo, tra i 35 convocati dal ct Lionel Scaloni, per le amichevoli dell’Argentina contro Panama e Curaçao, le prime due sfide da campioni del mondo in carica per Messi e compagni. Sono sette i calciatori che giocano in Serie A, convocati nell’Argentina: Nehuen Perez dell’Udinese, gli juventini Paredes e Di Maria, il romanista Dybala, il fiorentino Nico Gonzalez e i due interisti Lautaro e appunto Carboni. Valentin, classe 2005, vanta 4 presenze in Serie A e 1 in Champions: in passato prima di accettare l'Argentina ha giocato anche per la nazionale italiana Under 17. E' il figlio di Ezequiel, ex calciatore del Catania ora allenatore dell’Under 18 del Monza, dove gioca in Serie A anche l’altro figlio Franco, nato invece nel 2003. Per la Seleccion la prima volta dopo la finale in Qatar, sarà il 23 marzo, quando l’Argentina affronterà Panama allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il 28 dello stesso mese, ma a Cordoba, il match contro Curaçao.