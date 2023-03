Nuova panchina all'orizzonte? Cesare Prandelli lo esclude: "Le richieste arrivano sempre, ma la panchina che sto sognando è quella di un parco con i miei nipotini a godermi la vita con loro. Basta allenare". Così l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana e vice campione d'Europa nel 2012, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Come si spiega la discontinuità della maggior parte delle squadre nel nostro campionato?: "Ci sono tante partite e c'è poco tempo per recuperare. Ad esempio la Roma è un'ottima squadra, però a livello tecnico ci sono solo i titolari. Quando Mourinho fa i cambi, la squadra perde la sua fisionomia. Ma dal punto di vista dell'intensità, a livello europeo siamo migliorati molto negli ultimi due anni. La discontinuità dipende secondo me più dalle rose non all'altezza, non abbiamo 23-24 giocatori potenzialmente titolari come le grandi squadre". Sulla Roma di Mourinho: "A livello tecnico non è all'altezza delle altre grandi squadre. Secondo me Mourinho sta facendo un miracolo a prendersi sulle spalle tutti i problemi e i limiti della squadra, è geniale nella gestione dei rapporti e nella comunicazione, se la Roma l'anno prossimo dovesse riuscire a trovare tre giocatori importanti indicati da Mourinho, lotterà per lo scudetto".