È successo nella sera della viglia dell'amichevole col Marocco, che il Perù giocherà nello stadio dell'Atletico. Alcuni giocatori sono usciti dall'hotel per salutare i propri tifosi ma sono stati respinti dalla polizia spagnola. Il portiere Gallese è stato trattenuto per rilasciare dichiarazioni e poi ha fatto ritorno in hotel, senza accuse a carico