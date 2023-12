Il club di Amsterdam ha deciso di premiare i tifosi che hanno affrontato una trasferta di circa 100 km per assistere ad appena 6 minuti della gara contro il Waalawijk, sospesa all'84' lo scorso 30 settembre a causa di un durissimo scontro di gioco tra il portiere di casa e Brobbey. L'Ajax ha provveduto al rimborso spese per i tifosi e ha regalato loro una sciarpa celebrativa

La passione dei tifosi è sacra e l'Ajax lo sa bene. Il club olandese, che non sta vivendo un ottimo momento, ha deciso quindi di premiare i sacrifici dei suoi sostenitori, che hanno deciso di affrontare una trasferta di circa 100 km per assistere ad appena 6 minuti del match di Eredivisie contro il Waalwijk, sospeso all'84' lo scorso 30 settembre sul 3-2 per gli ospiti dopo un durissimo scontro di gioco tra il portiere della squadra di casa, Etienne Vaessen, e l'attaccante dei Lancieri, Brian Brobbey, a seguito del quale il primo aveva perso i sensi. La partita, che è stata completata nella serata di mercoledì 6 dicembre, è terminata con lo stesso risultato sulla quale era stata sospesa, ma i circa 250 tifosi dell'Ajax arrivati da Amsterdam non hanno fatto mancare il proprio appoggio. Così il club li ha omaggiati con il rimborso delle spese effettuate per la trasferta e con una sciarpa speciale, sulla quale è comparsa questa scritta "6 minuti, per il nostro club di Amsterdam".