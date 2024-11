Spavento all'Amsterdam Arena al 7' della sfida di Nations League tra i padroni di casa dell'Olanda e l'Ungheria del CT Rossi. Il gioco è stato fermo diversi minuti per soccorrere un collaboratore dell'allenatore italiano, Adam Szalai. L'arbitro Gil Manzano ha interrotto la partita per favorire l'intervento dello staff medico, con un telo bianco a coprire la zona della panchina ungherese. Il match è ripreso, mentre Szalai è stato trasportato all'ospedale di Amsterdam

La partita della 5^ giornata di Nations League tra Olanda e Ungheria è stata interrotta al 7' per consentire un intervento medico d'urgenza sulla panchina ungherese. L'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano ha fermato la gara per permettere l'intervento dello staff medico. Un telone bianco per isolare la panchina è stato dispiegato nella Johan-Cruyff-Arena di Amsterdam e dopo un'interruzione di circa dieci minuti la persona è stata evacuata tra gli applausi del pubblico e dei giocatori. Dopo un consulto tra questi ultimi, il gioco è ripreso. La federazione ungherese in un tweet ha poi specificato come il malore abbia colto Adam Szalai, collaboratore del CT Rossi, ora nell'ospedale di Amsterdam in situazione stabile e cosciente.