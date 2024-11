Le parole in conferenza stampa del Ct francese alla vigilia del match contro l'Italia: "È sempre una partita speciale - ha spiegato -. La Francia è viva e al livello delle sue aspettative, sappiamo cosa fare". Konaté: "C'è stanchezza, ma vogliamo la rivincita. Mbappé? Si può vincere anche senza" SPALLETTI: "SERVE QUALITÀ, CON POCHE CHIACCHIERE"

È la vigilia di Italia-Francia, la sfida che un po' tutti hanno definito 'una partita speciale'. Speciale è stato anche il termine utilizzato da Didier Deschamps nella conferenza stampa pre-gara: "Vi assicuro che giocarla era speciale - ha detto il Ct -. Ho passato tanti anni belli in Italia, mi fa sempre piacere tornarci. Ci sono sempre cose da imparare, io imparo ogni giorno perché ogni mattina mi sveglio e dico so che non so". L'ambiente dei Bleus sembra, al momento, non essere dei migliori dopo lo 0-0 contro Israele: "È frustrante non segnare dopo una partita del genere, dopo aver creato così tanto, ma ci era già successo - ha spiegato -. Non abbiamo segnato, ma abbiamo avuto tante occasioni per farlo. Se Konaté vi ha detto che c'è stanchezza vuol dire che è vero, abbiamo bisogno di recuperare. La stanchezza fisica è più facile da quantificare, ma a volte pesa anche quella mentale. La Francia è al livello con le sue aspettative: siamo secondi nel ranking Fifa, abbiamo fatto una Nations League con tanti giovani e con poca esperienza, è normale che ciò vada a discapito del risultato, ma siamo sempre vivi, siamo arrivati in semifinale all'Europeo. L'Italia e la Francia sono qualificate, loro ora sono primi ma sappiamo quello che dobbiamo fare. Domani ci saranno cambiamenti perché ho bisogno di vedere i giocatori".

"A centrocampo abbiamo tanti giocatori, ma è stato frenato anche da tanti infortuni - ha aggiunto a proposito della mancata convocazione di Khephren Thuram -. Ha tutte qualità per arrivare a un livello alto e lo è già, giocando in A e alla Juventus. Seguiamo ancke Kalulu, come tutti i giocatori: in difesa c'è una concorrenza importante, ora è in una buona condizione". Infine una battuta su Pogba: "Ho visto che ha trovato l'accordo con la Juve - ha concluso -. Parlo spesso con lui, non so cosa sceglierà di fare ma si sta preparando a livello individuale. Da gennaio può allenarsi a livello collettivo".