Mondiale per club 2023, Urawa e Al Ahly si qualificano per le semifinali

I giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e gli egiziani dell'Al Ahly si sono qualificate per le semifinali del Mondiale per Club che si sta disputando a Gedda in Arabia Saudita. L'Urawa ha sconfitto per 1-0 i messicani del Leon e ora affronterà il Manchester City di Pep Guardiola. L'Al Ahly ha invece avuto la meglio sui campioni d'Arabia dell'Al Ittihad per 3-1 e ora affronterà nel penultimo atto i brasiliani del Fluminense. Inutile la rete di Benzema che aveva sbagliato un rigore nel primo tempo

Si è definito il quadro delle semifinali del mondiale per club 2023 in corso a Gedda in Arabia Saudita. Saranno i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds ad affrontare il Manchester City nel match in programma martedì 19 dicembre. Nella gara valida per i quarti di finale fra i messicani del Leon e l'Urawa Red Diamonds i giapponesi l'hanno spuntata grazie ad un gol nella ripresa dell'olandese Schalk. Decisiva poi l'espulsione del difensore messicano Tesillo per frenare la rimonta. La semifinale è in programma martedì prossimo, con la squadra di Pep Guardiola che raggiungerà l'Arabia dopo la partita di Premier League contro il Crystal Palace. Il tecnico ha annunciato che Erling Haaland, reduce da un infortunio, domani non giocherà e potrebbe mancare anche per la partita con l'Urawa, con l'obiettivo di riaverlo a disposizione per l'eventuale finale. Nell'altro quarto in programma netto successo per 3-1 degli egiziani dell'Al Ahly che hanno sconfitto i campioni d'Arabia Saudita dell'Al Ittihad, reduci dal successo nel primo turno contro l'Auckland (3-0). La partita è stata decisa dalle reti di Maalou su rigore nel primo tempo e di Shahat e Ashour nella ripresa. Per i sauditi nel primo tempo rigore fallito da Benzema che poi nel recupero ha realizzato il gol della bandiera. Gli egiziani sfideranno in semifinale il Fluminense lunedì 18 dicembre.