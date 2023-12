Numeri da incubo per i giallorossi lontani dal fortino Olimpico: tra le squadre dei cinque principali campionati europei che hanno disputato almeno 25 gare esterne nell’anno solare 2023 in tutte le competizioni, la squadra di Mourinho ha il peggior rendimento sia in termini di vittorie assolute che in percentuale: ecco la classifica per numero di successi in trasferta (dati Opta)

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ