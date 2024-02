La Serie B italiana è terza in Europa per media di cartellini rossi a partita: in testa il campionato portoghese. La Liga è invece quella più cattiva dei top cinque, mentre il record assoluto mondiale va alla Bolivia, dove in media c'è almeno una espulsione ogni due partite. I giapponesi i più buoni. E ancora: falli, ammonizioni e minuti di recupero… che in Qatar continuano ad essere maxi come ai Mondiali

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT