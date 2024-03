I rigori all'americana e i rigori americani

In Serie A giocano quattro americani, in MLS sono volati tanti campioni azzurri. Gli shoot out - i "rigori all'americana" - sono arrivati anche da noi, ma solo nei triangolari estivi d'agosto. Poi tanti altri rigori: quello di Baggio alto nel cielo di Pasadena o quelli Milan-Juve pochi mesi dopo la finale di Champions. Sfidando gli Stati Uniti abbiamo vinto due Mondiali…

