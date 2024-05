Club Brugge campione del Belgio per la 19^ volta

i verdetti

La serie A chiude i battenti con Atalanta-Fiorentina che si giocherà il 2 giugno ma che sarà ininfluente sui verdetti finali. L'ultima squadra retrocessa in B è il Frosinone che farà compagnia a Sassuolo e Salernitana. In Inghilterra il trionfo in FA Cup dello United, che ha battuto in finale il City, cambia il quadro delle qualificate in Europa: i Red Devils hanno il pass per l'Europa League, togliendo il posto al Chelsea, che sarà costretto a giocare in Conference. Il quadro completo dei top cinque campionati