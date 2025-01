I bianconeri lavorano sul mercato anche in uscita. Fagioli è uno dei calciatori che sembra destare maggiore interesse: nuovo sondaggio del Marsiglia, anche se è da definire l'eventuale formula. La Juve vorrebbe cedere il centrocampista anche in prestito ma con l'obbligo di riscatto per avere in estate un'entrata sicura. Ai francesi, che al momento sono per un prestito con diritto di riscatto senza obbligo, piace anche Zalewski della Roma

La Juventus è molto attiva in questa sessione di mercato. Non solo in entrata con gli arrivi ufficiali di Kolo Muani, subito in gol contro il Napoli, e Alberto Costa e quello imminente di Renato Veiga dal Chelsea ma anche in uscita. Uno dei giocatori con meno minutaggio è Nicolò Fagioli che potrebbe essere ceduto in questi ultimi giorni di trattative. Per lui c'è stato un sondaggio del Marsiglia che aveva già mostrtato interesse per il giocatore e vorrebbe prenderlo in prestito inserendo un diritto di riscatto ma il club bianconero vorrebbe invece avere la certezza di incassare dalla sua cessione nel corso del prossimo mercato estivo e dunque spinge per l'obbligo di riscatto.