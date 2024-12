Rivera '69: un Pallone d'oro per un ragazzo d'Oro

Elegante in campo, pungente fuori. La risposta italiana a 'Sua Maestà' Pelé. A 16 anni in Serie A, a 19 in Nazionale, a 26 sul tetto del mondo. Gianni Rivera ha disegnato il ruolo del trequartista, e inventato quello del calciatore 'professionista': emancipato e con una voce, non alla mercé delle società. Divisivo, anticonformista, ammaliante. Il 23 dicembre del 1969 il 'Golden Boy' vinceva il Pallone d'Oro. Era un anno di rivoluzioni. Quanto è vero...