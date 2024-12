Cinque gol e zero cambi: il messaggio di Claudio Ranieri alla sua Roma

Contro il Parma la Roma vince con cinque gol e zero sostituzioni. Claudio Ranieri ha lasciato in campo per tutta la partita gli stessi giocatori che avevano iniziato il match, mandando un messaggio chiaro al gruppo e distinguendo in meniera netta i titolari dalle riserve. Che effetto avrà sul futuro e sul mercato? L'analisi di Paolo Assogna per Sky Sport Insider