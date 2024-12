Si è gridato al miracolo per le 200 triple segnate (in sole 94 gare giocate) dal talento francese degli Spurs. Un dato che è molto più importante per fotografare lo spirito dei tempi che per parlarci del potenziale senza limiti del n°1 di San Antonio. Il quale, per essere il giocatore del futuro del basket mondiale, non può non integrare anche il tiro dall'arco nel suo arsenale. Come Popovich - ironia della sorte, uno che il tiro da tre lo ha sempre "odiato" - ha ben compreso prima di tutti