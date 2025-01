Milan, Pulisic recupera: ci sarà contro la Juve

Buone notizie arrivano da casa Milan in attesa della semifinale di Supecoppa Italiana in programma venerdì 3 gennaio contro la Juventus. Fra i rossoneri torna a disposizione Pulisic, assente ormai dalla partita dello scorso 6 dicembre contro l'Atalanta. In miglioramento anche Leao che spera di poter essere almeno in panchina per la sfida contro i bianconeri

Sarà una partita tutta da vivere quella di venerdì 3 gennaio che mette in palio, fra Juventus e Milan, un posto nella finale di Supercoppa Italiana contro la vincente di Atalanta-Inter. Dall'esordio sulla panchina rossonera di Sergio Conceicao, che di fronte avrà il figlio Francisco, alle difficoltà messe in mostra dalle due squadre nell'ultimo periodo passando per il mercato che verrà con il caso Danilo, fuori dai convocati bianconeri, e oggetto di interesse anche del Milan. Ma per Conceicao la notizia più importante è il recupero di Pulisic, che ha svolto tutta le seduta di allenamento con i compagni e torna a disposizione per una maglia da titolare a quasi un mese dall'ultima volta, il 6 dicembre contro l'Atalanta. Migliorano anche le condizioni di Leao che però ha svolto un lavoro personalizzato e che spera di rientrare fra i convocati per sedersi almeno in panchina