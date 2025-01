Il possibile recupero di Leao, almeno fra i convocati, per la finale di Supercoppa di lunedì 6 gennaio contro l'Inter è il tema principale in casa Milan all'indomani della vittoria con la Juventus. Il portoghese si è allenato ancora a parte oggi e solo domani si capirà se sarà possibile vederlo, almeno in panchina, nel derby che assegnerà il primo trofeo della stagione. Da verificare anche le condizioni di Jimenez reduce da un paio di giorni di febbre

Dopo il successo contro la Juventus il Milan è tornato in campo a Riyad nel pomeriggio per il primo allenamento in vista della finale di lunedì 6 gennaio contro l'Inter che assegnerà la Supercoppa Italiana. L'attenzione era rivolta soprattutto su Rafael Leao per capire se i problemi al flessore accusati nei giorni scorsi, che gli hanno fatto saltare anche la semifinale, sono in via di miglioramento. Per il portoghese ancora allenamento a parte. L'obiettivo è poterlo avere a disposizione almeno per la panchina e domani sarà il giorno decisivo. Non è da escludere al momento che Conceicao possa cambiare qualcosa nell'undici iniziale che ha affrontato i bianconeri considerando che anche Jimenez è reduce da un paio di giorni di febbre