Lautaro Martinez: "Momento peggiore, gol arriverà"

Lautaro Martinez è tornato a parlare alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan: " È il primo trofeo, il primo obiettivo dell'anno: noi giochiamo sempre per vincere o per fare il massimo per portare l'Inter in alto. Forse è il mio momento peggiore ma sento che sto tornando in forma e sono tranquillo anche se il gol non arriva"

L'Inter rifinisce la preparazione in vista della finale di Supercoppa Italiana di lunedì 6 gennaio contro il Milan. Nella consueta conferenza stampa della vigilia all'Al-Awwal Park Stadium di Riad oltre a Simone Inzaghi ha parlato anche il capitano Lautaro Martinez: “Mi stimola tanto questa partita: è un derby, è il primo obiettivo di quest’anno. Noi giochiamo per vincere e per fare il massimo per poter portare l’Inter in alto: guardo poco le statistiche, io lavoro per il bene della squadra. Anche se il gol non arriva, sono tranquillo. L’importante è che l’Inter vinca”. Il capitano nerazzurro prova poi a spiegare il suo momento negativo in fase realizzativa: "Ho riposato poco e non ho fatto la preparazione come volevo, ma ora mi sento diverso. Ho vissuto momenti così, ma secondo me questo è il peggiore, ma sento che sto tornando in forma, ci sono altri compagni che stanno segnando. L'Inter deve vincere e l'unica cosa che conta è questa". Sul gruppo e sulle insidie della gara: “La squadra sta bene, Affrontiamo una squadra forte: il Milan è l’unica squadra che ci ha battuto in campionato. Sarà una bella gara da giocare”.