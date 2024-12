L'Inter ne fa tre a Cagliari e aggancia momentaneamente l'Atalanta in vetta alla classifica: "Complimenti ai miei giocatori per una grande prestazione, in uno stadio come questo non era facile". È questa l'analisi post gara di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo lo 0-3 in Sardegna: "Lautaro? Non era felicissimo per questa assenza di gol, ma lo vedevo sereno, lavorava nel migliore dei modi e doveva continuare così. È il nostro capitano, deve essere una guida, come aveva sempre segnato, oggi è tornato a farlo. Non è mai un problema, ma la soluzione". Sull'anno solare che si chiude in bellezza: "Il 2024 che ci unirà per sempre, coi ragazzi, la società e tutti i tifosi. La seconda stella rimarrà nel cuore a tutti noi del mondo Inter, ora è un ricordo da lasciare alle spalle, comincia un 2025 di grandi obiettivi. Un’immagine del 2024? Il tributo dei tifosi in Duomo, milioni di tifosi. Vederli dal vivo è stato emozionante, sono passati sei mesi ma tutto questo ci rimarrà dentro. E ora speriamo di trovare tante altre soddisfazioni".