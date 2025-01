Il nuovo arrivo in casa Juve Kolo Muani è stato protagonista di uno dei più grandi 'what if' della storia del gioco: cosa sarebbe successo se? L'errore al minuto numero 123 della finale Mondiale poi vinta da Messi, quelli di Robben, lo scivolone di Terry, Sheva a Istanbul e Asamoah Gyan col suo Ghana. È il concetto di effetto farfalla nel calcio