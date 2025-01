A Bologna una pietra di inciampo per Arpad Weisz

Nel Giorno della Memoria, l'iniziativa per ricordare l’allenatore che morì, con la moglie Elena e i due figli Roberto e Clara, dopo essere stato deportato ad Auschwitz. Weisz è stato ricordato con una commemorazione allo stadio Dall’Ara e con la posa della pietra d’inciampo davanti alla casa bolognese dei Weisz. In occasione del 'Giorno della Memoria' sono disponibili on demand le Produzioni Originali di Sky Sport dedicate al ricordo e all’omaggio alle vittime dell’Olocausto

Una pietra di inciampo da oggi a Bologna ricorda Arpad Weisz, allenatore della squadra rossoblu dal 1935 al 1938, e i suoi familiari, vittime dell'Olocausto. Weisz fu allenatore di quella 'squadra che tremare il Mondo fa', come viene ancora ricordata, che vinse due scudetti consecutivi (‘36 e '37) più il Trofeo delle Esposizioni di Parigi (1937). La commemorazione del Bologna si è svolta prima allo stadio Dall'Ara, alla presenza dell'amministratore delegato bolognese Claudio Fenucci, e del presidente della Lega Pro, Matteo Marani, autore del libro “Dallo scudetto ad Auschwitz”, che riscoprì la figura e la tragica fine dei Weisz. Poi la cerimonia di posa della pietra d'inciampo in via Valeriani 39, che fu la casa di Weisz in città, con le quattro piastre di ottone a ricordare le vittime delle deportazioni davanti alla loro abitazione. L'allenatore ungherese, ebreo, fu costretto ad abbandonare l'Italia nel 1938 a causa delle leggi razziali e si rifugiò in Olanda con la moglie Elena e i figli Roberto e Clara. Tutti furono arrestati e deportati ad Auschwitz: la famiglia di Weisz fu uccisa in camera a gas nel 1942, l’allenatore morì di stenti due anni più tardi.