Si inginocchiava, incrociava le braccia e “pum pum pum”, faceva partire tre colpi di pistola immaginari. Al Genoa, nel 2018, lo fece per 19 volte in sei mesi, sorprendendo chi non sapeva pronunciare il suo cognome e illudendo il Milan. Sembrava essersi spento, ma oggi Piatek è tornato a segnare, tantissimo. O meglio, ad "andare in ufficio"