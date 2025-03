Addio a Nico Hildago: l'ex Juve aveva solo 32 anni

L'ex centrocampista spagnolo, che aveva lasciato il calcio nel 2022 dopo essere stato colpito da un cancro, è morto all'età di soli 32 anni. Emerso nella squadra 'B' del Granada, nel 2014 era stato acquistato dalla Juventus senza mai esordire in rosa. In seguito aveva giocato con Cadice, Racing Santander ed Extremadura, club che lo hanno ricordato sui loro account social

Il mondo del calcio piange Nico Hidalgo. L'ex centrocampista spagnolo, che aveva lasciato il calcio nel 2022 dopo essere stato colpito da un cancro, è morto a soli 32 anni. La notizia è stata data ufficialmente da alcuni dei club dove Hidalgo aveva giocato in carriera: Granada, Cadice, Racing Santander ed Extremadura, squadra quest'ultima dove aveva annunciato il ritiro. Hidalgo era transitato anche in Italia nell'estate 2014, quando la Juventus lo aveva prelevato a 22 anni dal Granada (dove era emerso nella squadra 'B') prima di lasciarlo in prestito in Andalusia e senza mai inserirlo in rosa. Hidalgo aveva contratto un cancro ai polmoni nel 2021, quando militava nell'Extremadura nella quarta serie spagnola. Avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 30 aprile.