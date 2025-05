Mujica è stato un presidente diverso per l'Urugay e per tutto il Sudamerica: amava il calcio, ma soprattutto amava tenere fede ai suoi ideali. Che non ha mai tradito. Su Sky Sport Insider, Alessandro Biolchi racconta l'uomo scomparso pochi giorni fa: politica e sport si intrecciano, nel senso più popolare del termine