Il Commissario Tecnico del Belgio Rudi Garcia - nella conferenza stampa alla vigilia della sfida delle qualificazioni mondiali contro il Liechtenstein - ha dichiarato che Kevin De Bruyne non sarà più il capitano della squadra. La fascia dal suo braccio passerà a quello del centrocampista dell'Aston Villa, Youri Tielemans: "Sarà il capitano domani contro il Liechtenstein, e lo sarà sempre da qui in avanti. È stata una decisione presa all'unanimità con lo staff e i giocatori. Lui è il collegamento tra la generazione d'oro e i giocatori più giovani", ha spiegato l'allenatore francese.