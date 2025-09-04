Esplora tutte le offerte Sky
Belgio, Garcia toglie fascia da capitano a De Bruyne: al suo posto Tielemans

belgio
©Ansa

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein, il Commissario Tecnico del Belgio Rudi Garcia ha annunciato che Kevin De Bruyne non sarà più il capitano dei Diavoli Rossi. "È stata una decisione presa all'unanimità con lo staff e i giocatori". Al suo posto Tielemans che secondo il Ct rappresenta "il collegamento tra la generazione d'oro e i giocatori più giovani"

L'ULTIMO GOL DI DE BRUYNE CON IL BELGIO

Il Commissario Tecnico del Belgio Rudi Garcia - nella conferenza stampa alla vigilia della sfida delle qualificazioni mondiali contro il Liechtenstein - ha dichiarato che Kevin De Bruyne non sarà più il capitano della squadra. La fascia dal suo braccio passerà a quello del centrocampista dell'Aston Villa, Youri Tielemans: "Sarà il capitano domani contro il Liechtenstein, e lo sarà sempre da qui in avanti. È stata una decisione presa all'unanimità con lo staff e i giocatori. Lui è il collegamento tra la generazione d'oro e i giocatori più giovani", ha spiegato l'allenatore francese.

I numeri di De Bruyne con il Belgio

Il centrocampista con la nazionale belga ha partecipato a tre Mondiali (2014, 2018, 2022), a tre Europei (2016, 2020, 2024) e a una fase finale della Nations League (2021). L'ormai ex capitano ha collezionato 111 presenze, segnando 31 gol e fornendo 52 assist.

Belgio, Tielemans capitano al posto di De Bruyne

