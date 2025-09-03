European Qualifiers, le partite su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Qualificazioni Europee ai Mondiali 2026, le partite su Sky

4-9 settembre

Una settimana di grande calcio su Sky e NOW, da giovedì 4 a martedì 9 settembre, con le European Qualifiers ai Campionati del Mondo 2026. Appuntamento anche con le amichevoli internazionali

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 4 a martedì 9 settembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

European Qualifiers da giovedì 4 a martedì 9 settembre

  • su Sky Giovedì sera si apre la quinta giornata di qualificazioni, con otto partite in programma: alle 16 Kazakistan-Galles (Sky Sport Calcio e NOW); alle 18 Georgia-Turchia (Sky Sport Calcio e NOW) e Lituania-Malta (Sky Sport Arena e NOW). Alle 20.45 cinque match da vivere in contemporanea con Diretta Gol (Sky Sport Calcio e NOW): Slovacchia-Germania, Lussemburgo-Irlanda del Nord, Bulgaria-Spagna, Olanda-Polonia e Liechtenstein-Belgio.
  • Venerdì 5 settembre alle 20.45 Ucraina-Francia (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta Gol, altri 8 incontri: Svizzera-Kosovo, Slovenia-Svezia, Danimarca-Scozia, Grecia-Bielorussia, Islanda-Azerbaigian, Moldavia-Israele, Montenegro-Repubblica Ceca e Isole Faroer-Croazia. Italia-Estonia sarà trasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio e NOW.

 

  • Sabato 6 in campo le seguenti nazionali: alle 15 Lettonia-Serbia (Sky Sport Arena e NOW), alle 18 Armenia-Portogallo (Sky Sport Calcio e NOW) e Inghilterra-Andorra (Sky Sport 257 e NOW). Alle 20.45 toccherà a Repubblica d’Irlanda-Ungheria (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta Gol, San Marino-Bosnia Erzegovina e Austria-Cipro.
  • Domenica 7 le seguenti sfide: alle 15 Georgia-Bulgaria (Sky Sport Calcio e NOW), alle 18 Lituania-Olanda (Sky Sport Calcio e NOW) e Macedonia del Nord-Liechtenstein (Sky Sport Max e NOW). Cinque i match delle 20.45: Turchia-Spagna (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta Gol, Germania-Irlanda del Nord, Lussemburgo-Slovacchia, Polonia-Finlandia e Belgio-Kazakistan.
  • Lunedì 8 ancora grandi match alle 20.25: Croazia-Montenegro (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta Gol, Kosovo-Svezia, Svizzera-Slovenia, Bielorussia-Scozia, Grecia-Danimarca e Gibilterra-Isole Faroer. A mezzanotte la differita della sfida tra Israele e Italia.
  • Martedì 9 settembre il giorno conclusivo. Alle 18 Azerbaigian-Ucraina (Sky Sport Calcio e NOW) e Armenia-Repubblica d’Irlanda (Sky Sport Arena e NOW). Alle 20.45 Serbia-Inghilterra (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta Gol, i seguenti incontri: Francia-Islanda, Ungheria-Portogallo, Cipro-Romania, Bosnia Erzegovina-Austria, Norvegia-Moldavia e Albania-Lettonia

Le amichevoli internazionali

In scena anche le grandi amichevoli internazionali. Giovedì sera, alle 18, l’incontro tra Norvegia e Finlandia, in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, mentre venerdì 5 settembre alle 20, scenderanno in campo Romania e Canada (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW).

La programmazione su Sky e NOW

Giovedì 4 settembre

Alle 16: KAZAKISTAN-GALLES, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Filippo Benincampi

Alle 18: GEORGIA-TURCHIA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Redi.

LITUANIA-MALTA: Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion

Alle 20.45: OLANDA-POLONIA, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan

SLOVACCHIA-GERMANIA:, Sky Sport Max e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi

DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

LUSSEMBURGO-IRLANDA DEL NORD

BULGARIA-SPAGNA

LIECHTENSTEIN-BELGIO

Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello e Stefano De Grandis

Venerdì 5 settembre 

Ore 20.45: UCRAINA-FRANCIA, Sky Sport Max e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi

DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

SVIZZERA-KOSOVO

SLOVENIA-SVEZIA

DANIMARCA-SCOZIA

GRECIA-BIELORUSSIA

ISLANDA-AZERBAIGIAN

MOLDAVIA-ISRAELE

MONTENEGRO-REPUBBLICA CECA

ISOLE FAROER-CROAZIA

Ore 24 (differita): ITALIA-ESTONIA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Massimo Gobbi

Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello, Massimo Gobbi e Stefano De Grandis

Sabato 6 settembre

Alle 15: LETTONIA-SERBIA, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Manuel Favia

Alle 18: ARMENIA-PORTOGALLO, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera

INGHILTERRA-ANDORRA: Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella

Ore 20.45: REPUBBLICA D’IRLANDA-UNGHERIA, Sky Sport Max e in streaming su NOW

Telecronaca Matteo Marceddu

DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

SAN MARINO-BOSNIA ERZEGOVINA

AUSTRIA-CIPRO

Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello e Stefano De Grandis

Domenica 7 settembre

Alle 15: GEORGIA-BULGARIA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Calderoni

Alle 18: LITUANIA-OLANDA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Matteo Marceddu

MACEDONIA DEL NORD-LIECHTENSTEIN, Sky Sport Max e in streaming su NOW.

Telecronaca Elia Faggion

Alle 20.45: TURCHIA-SPAGNA, Sky Sport Max e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara

DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

GERMANIA-IRLANDA DEL NORD

LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA

POLONIA-FINLANDIA

BELGIO-KAZAKISTAN

Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello e Massimo Marianella

Lunedì 8 settembre

Alle 20.45: CROAZIA-MONTENEGRO, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon

DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

KOSOVO-SVEZIA

SVIZZERA-SLOVENIA

BIELORUSSIA-SCOZIA

GRECIA-DANIMARCA

GIBILTERRA-ISOLE FAROER

Ore 24 (differita): ISRAELE-ITALIA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Giancarlo Marocchi

Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis

Martedì 9 settembre

Alle 18: AZERBAIGIAN-UCRAINA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero

ARMENIA-REPUBBLICA D’IRLANDA, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Biagio Liccardo

Alle 20.45: SERBIA-INGHILTERRA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella

DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

FRANCIA-ISLANDA

UNGHERIA-PORTOGALLO

CIPRO-ROMANIA

BOSNIA ERZEGOVINA-AUSTRIA

NORVEGIA-MOLDAVIA

ALBANIA-LETTONIA

Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis

 

Le amichevoli su Sky e NOW

Giovedì 4 settembre

Ore 18: NORVEGIA-FINLANDIA, Sky Sport Max e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti

Venerdì 5 settembre

Ore 20: ROMANIA-CANADA, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon

