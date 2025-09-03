European Qualifiers, le partite su Sky

Qualificazioni Europee ai Mondiali 2026, le partite su Sky4-9 settembre
Una settimana di grande calcio su Sky e NOW, da giovedì 4 a martedì 9 settembre, con le European Qualifiers ai Campionati del Mondo 2026. Appuntamento anche con le amichevoli internazionali
Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 4 a martedì 9 settembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.
European Qualifiers da giovedì 4 a martedì 9 settembre
- su Sky Giovedì sera si apre la quinta giornata di qualificazioni, con otto partite in programma: alle 16 Kazakistan-Galles (Sky Sport Calcio e NOW); alle 18 Georgia-Turchia (Sky Sport Calcio e NOW) e Lituania-Malta (Sky Sport Arena e NOW). Alle 20.45 cinque match da vivere in contemporanea con Diretta Gol (Sky Sport Calcio e NOW): Slovacchia-Germania, Lussemburgo-Irlanda del Nord, Bulgaria-Spagna, Olanda-Polonia e Liechtenstein-Belgio.
- Venerdì 5 settembre alle 20.45 Ucraina-Francia (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta Gol, altri 8 incontri: Svizzera-Kosovo, Slovenia-Svezia, Danimarca-Scozia, Grecia-Bielorussia, Islanda-Azerbaigian, Moldavia-Israele, Montenegro-Repubblica Ceca e Isole Faroer-Croazia. Italia-Estonia sarà trasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio e NOW.
- Sabato 6 in campo le seguenti nazionali: alle 15 Lettonia-Serbia (Sky Sport Arena e NOW), alle 18 Armenia-Portogallo (Sky Sport Calcio e NOW) e Inghilterra-Andorra (Sky Sport 257 e NOW). Alle 20.45 toccherà a Repubblica d’Irlanda-Ungheria (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta Gol, San Marino-Bosnia Erzegovina e Austria-Cipro.
- Domenica 7 le seguenti sfide: alle 15 Georgia-Bulgaria (Sky Sport Calcio e NOW), alle 18 Lituania-Olanda (Sky Sport Calcio e NOW) e Macedonia del Nord-Liechtenstein (Sky Sport Max e NOW). Cinque i match delle 20.45: Turchia-Spagna (Sky Sport Max e NOW) e, con Diretta Gol, Germania-Irlanda del Nord, Lussemburgo-Slovacchia, Polonia-Finlandia e Belgio-Kazakistan.
- Lunedì 8 ancora grandi match alle 20.25: Croazia-Montenegro (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta Gol, Kosovo-Svezia, Svizzera-Slovenia, Bielorussia-Scozia, Grecia-Danimarca e Gibilterra-Isole Faroer. A mezzanotte la differita della sfida tra Israele e Italia.
- Martedì 9 settembre il giorno conclusivo. Alle 18 Azerbaigian-Ucraina (Sky Sport Calcio e NOW) e Armenia-Repubblica d’Irlanda (Sky Sport Arena e NOW). Alle 20.45 Serbia-Inghilterra (Sky Sport Uno e NOW) e, con Diretta Gol, i seguenti incontri: Francia-Islanda, Ungheria-Portogallo, Cipro-Romania, Bosnia Erzegovina-Austria, Norvegia-Moldavia e Albania-Lettonia.
Le amichevoli internazionali
In scena anche le grandi amichevoli internazionali. Giovedì sera, alle 18, l’incontro tra Norvegia e Finlandia, in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, mentre venerdì 5 settembre alle 20, scenderanno in campo Romania e Canada (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW).
La programmazione su Sky e NOW
Giovedì 4 settembre
Alle 16: KAZAKISTAN-GALLES, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Filippo Benincampi
Alle 18: GEORGIA-TURCHIA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Redi.
LITUANIA-MALTA: Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion
Alle 20.45: OLANDA-POLONIA, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan
SLOVACCHIA-GERMANIA:, Sky Sport Max e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi
DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
LUSSEMBURGO-IRLANDA DEL NORD
BULGARIA-SPAGNA
LIECHTENSTEIN-BELGIO
Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello e Stefano De Grandis
Venerdì 5 settembre
Ore 20.45: UCRAINA-FRANCIA, Sky Sport Max e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi
DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
SVIZZERA-KOSOVO
SLOVENIA-SVEZIA
DANIMARCA-SCOZIA
GRECIA-BIELORUSSIA
ISLANDA-AZERBAIGIAN
MOLDAVIA-ISRAELE
MONTENEGRO-REPUBBLICA CECA
ISOLE FAROER-CROAZIA
Ore 24 (differita): ITALIA-ESTONIA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Massimo Gobbi
Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello, Massimo Gobbi e Stefano De Grandis
Sabato 6 settembre
Alle 15: LETTONIA-SERBIA, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Manuel Favia
Alle 18: ARMENIA-PORTOGALLO, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera
INGHILTERRA-ANDORRA: Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella
Ore 20.45: REPUBBLICA D’IRLANDA-UNGHERIA, Sky Sport Max e in streaming su NOW
Telecronaca Matteo Marceddu
DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
SAN MARINO-BOSNIA ERZEGOVINA
AUSTRIA-CIPRO
Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello e Stefano De Grandis
Domenica 7 settembre
Alle 15: GEORGIA-BULGARIA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Calderoni
Alle 18: LITUANIA-OLANDA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Matteo Marceddu
MACEDONIA DEL NORD-LIECHTENSTEIN, Sky Sport Max e in streaming su NOW.
Telecronaca Elia Faggion
Alle 20.45: TURCHIA-SPAGNA, Sky Sport Max e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara
DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
GERMANIA-IRLANDA DEL NORD
LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA
POLONIA-FINLANDIA
BELGIO-KAZAKISTAN
Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello e Massimo Marianella
Lunedì 8 settembre
Alle 20.45: CROAZIA-MONTENEGRO, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon
DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
KOSOVO-SVEZIA
SVIZZERA-SLOVENIA
BIELORUSSIA-SCOZIA
GRECIA-DANIMARCA
GIBILTERRA-ISOLE FAROER
Ore 24 (differita): ISRAELE-ITALIA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Giancarlo Marocchi
Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis
Martedì 9 settembre
Alle 18: AZERBAIGIAN-UCRAINA, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero
ARMENIA-REPUBBLICA D’IRLANDA, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca Biagio Liccardo
Alle 20.45: SERBIA-INGHILTERRA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella
DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
FRANCIA-ISLANDA
UNGHERIA-PORTOGALLO
CIPRO-ROMANIA
BOSNIA ERZEGOVINA-AUSTRIA
NORVEGIA-MOLDAVIA
ALBANIA-LETTONIA
Dalle 20: Studio Prepartita - Leo Di Bello, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis
Le amichevoli su Sky e NOW
Giovedì 4 settembre
Ore 18: NORVEGIA-FINLANDIA, Sky Sport Max e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti
Venerdì 5 settembre
Ore 20: ROMANIA-CANADA, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon