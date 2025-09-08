La rivoluzione di Giorgio Armani nell'Italia del Mundial
Il 5 aprile del 1982 la copertina di Time consacrò definitivamente lo stilista emiliano, eleggendolo a simbolo della rinascita del Paese dopo gli anni bui del terrorismo. Qualche mese più tardi, l'effetto Armani 'contagerà' anche gli azzurri di Bearzot nella finale mondiale dell'11 luglio, regalando a Re Giorgio un compleanno indimenticabile. L'alba di un'epoca dorata per l'Italia
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider