José Boto ha trasformato il Flamengo. E ora punta a vincere tutto

Da Di Maria a Oblak passando per Matic, José Boto ha girato l’Europa scoprendo talenti. Oggi è in Brasile, al Flamengo, dove ha portato un nuovo modo di pensare e vivere il calcio: visione, metodo e coraggio. Dopo un mercato da big europea, i risultati in campo già si vedono: tre trofei vinti nel 2025, il Mondiale per Club da protagonista, il primo posto (a parimerito) in campionato e le semifinali di Copa Libertadores. E per i tifosi del Flamengo ora è davvero possibile sognare in grande