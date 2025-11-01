Halloween: i costumi di calciatori e sportivi nella "notte delle streghe"
Anche lo sport protagonista nella "notte delle streghe" con tanti giocatori di Serie A, ma anche tennisti e piloti, che si sono divertiti a celebrare Halloween. Ecco i costumi più originali dei campioni per la festa più 'spaventosa' dell'anno
1/40 Instagram @simileskovska
- Cominciamo il nostro viaggio nella notte di Halloween degli sportivi con il Napoli capolista: gli azzurri di Antonio Conte hanno festeggiato tutti insieme, in compagnia dello loro dolci metà, nel day off concesso dal tecnico lo scorso mercoledì.
- Leo Spinazzola e Matteo Politano, con le rispettive compagne, sono la Famiglia Addams...
- Non potevano mancare Scott McTominany e la moglie Cameron Reading.
- Stanislav Lobotka e la fidanzata Simona Leskovska.
- Il capitano Giovanni Di Lorenzo, organizzatore della serata con la moglie Clarissa.
- Le splendide 'diavolette'... azzurre.
12/40 Instagram @inter
- I social nerazzurri hanno utilizzato delle grafiche per alcuni dei loro campioni: a partire dal capitano, Lautaro "Nightmare" Martinez.
- Pio Esposito, "The puzzle Master"
- Marcus Thuram in 'Shining'.
- Petar Sucic
- Manuel Akanji, ribattezzato per l'occasione "Drak-anji".
17/40 Instagram @acmilan
- I rossoneri si giocano la 'carta' Christian Pulisic, americano, e non potrebbe essere altrimenti. Ma non solo...
- C'è anche Rafa Leao
- Matteo Gabbia
- E l'instancabile Alexis Saelemaekers
21/40 Instagram @iamzlatanibrahimovic
- Ma il pezzo forte è sempre lui, in versione Joker. "Sorridi, perché confonde le persone", scrive sui social il Senior advisor rossonero citando Heath Ledger dal film 'Il Cavaliere oscuro'.
23/40 Instagram @erling
- Anche l'attaccante del Manchester City sceglie il costume di Joker. Ma fa di più: se ne va in giro per la città a 'terrorizzare' i suoi tifosi...
- Nonostante il travestimento, in molti l'hanno riconosciuto...
25/40 Instagram @atptour
- Dal calcio al tennis, con il nostro fuoriclasse presentato dai social dell'ATP come un diavoletto! Ma non si salva nessuno dei suoi colleghi: vediamoli un po', uno ad uno...
- Flavio Cobolli
- Lorenzo Musetti
- Alex De Minaur
- Stefanos Tsitsipas
- Sascha Zverev
- Mentre Jasmine Paolini augura a tutti una 'spaventosa' notte di Halloween!
- 'Terrificante' anche il tennista argentino Francisco Cerundolo
- E perfino... il bel Matteo Berrettini!
34/40 Instagram @f1
- Scappiamo di corsa in F1: un 'felice' Halloween a tutti anche dalla Rossa di Maranello!
- Il dubbio resta: c'è Nico Hulkenberg o Gabriel Bortoleto sotto la maschera della Sauber?
- Questa è facile, perché fa veramente paura... come in pista: è Max Verstappen!
- Decisamente più rassicurante il sorriso di Alex Albon!
38/40 Instagram @motogp
- I piloti del Motomondiale sono stati al gioco: dovevano prendere al volo con le loro zucche più caramelle possibile, Fabio Di Giannantonio ne ha racimolate 24!
- Non è andata benissimo a Jack Miller: si contavano sulle dita della mano...
- Deludente anche la prova di Maverick Vinales, soprannominato Batman...